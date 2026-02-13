La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal aclara la situación de una maquinaria con logotipos del Ayuntamiento estacionada en un supermercado, supuestamente realizando labores en espacio público, imágenes que se publicaron a través de redes sociales por un usuario.

Ante esto, la dependencia informa que la maquinaria no corresponde al municipio, corresponde a un contratista, aclarando que el Gobierno Municipal solamente contrata el servicio del particular para realizar maniobras de fresado en vialidades por distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a los logotipos, se debe a una omisión del mismo contratista el no haberlos retirado de la máquina, una vez concluidos los trabajos para el Ayuntamiento.

Así mismo, se informa que la administración municipal cuenta con diversos contratos sobre este servicio en diferentes calles de la ciudad y aclara que este tipo de maquinarias no son propiedad del municipio.

De tal manera, se notificó al contratista sobre esta omisión, con el objetivo de realizar los trabajos correspondientes en forma y evitar este tipo de confusiones en la ciudadanía.