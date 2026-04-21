–Maru de pisa y corre en juaritos

–Participan puros de casa en mega operativo; fiscal

–Maru y César despiden a los agentes caídos en accidente

El lamentable caso del accidente en donde murió el director de la AEI Pedro Román Oseguera y el oficial Manuel Genaro Montes y dos instructores estadounidenses llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal dijo que ella no tenía conocimiento de la presencia de los instructores estadounidenses en Chihuahua, y pidió al Embajador estadounidense, Ronald Johnson, y al Estado aclarar la situación.

Resulta que mientras la presidenta Sheinbaum sigue pregonando que no hay agentes gringos operando en México, la realidad le hizo otra mala jugada.

El accidente en el que perdieron la vida dos instructores estadounidenses y los dos altos mandos de la Agencia Estatal de Investigación desató una auténtica controversia, con versiones contradictorias y un fuerte drama político. Inicialmente, circuló la versión de que los instructores habían participado en el desmantelamiento de un mega laboratorio de metanfetaminas.

No obstante, el fiscal César Jáuregui aclaró que los dos estadounidenses se encontraban capacitando a agentes de Chihuahua en el uso de drones y que solicitaron ser trasladados a la ciudad de Chihuahua en la misma unidad que posteriormente cayó al barranco.

Mientras tanto, la presidenta exigió explicaciones y como siempre en estos temas de la participación de agentes de Estados Unidos en tierras mexicanas sacó a relucir su narrativa de la soberanía nacional.

Vale destacar que ni la Embajada de EU ni el gobierno estatal sueltan prenda para dar respuesta a interrogantes como: ¿de qué agencia eran los instructores? ¿Estaban autorizados? ¿A qué vinieron exactamente?

La presidenta sigue asegurando que no hay agentes de Estados Unidos operando en tierras mexicanas.

***********

La gobernadora Maru Campos estuvo ayer en tierras fronterizas y encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz para dar seguimiento a las acciones de seguridad pública.

Entre los temas que abordó destacó la protección a mujeres. Y es que no cabe duda de que el tema de seguridad y violencia de género sigue siendo una problemática cotidiana en juaritos.

Posterior a la reunión, que se efectuó en Pueblito Mexicano, los integrantes de la mesa se echaron confeti y aseguran que el trabajo conjunto entre las corporaciones estatales, federales y municipales ha generado resultados, principalmente en la contención de delitos de alto impacto.

La gobernadora aprovechó para destacar que se han reforzado los apoyos a las mujeres, con mejoras en atención, acompañamiento y acceso a la justicia para quienes sufren violencia de género. Ello, en coordinación con instancias especializadas.

Se espera que dichas intenciones se traduzcan en resultados concretos y no únicamente en discursos elaborados tras cada reunión. Porque la historia nos dice que reuniones de mesa van y viene y la seguridad sigue igual o peorcito.

***********

Por cierto, el Fiscal César Jáuregui, quien participó en la Mesa de Seguridad, no desaprovechó la oportunidad para hacer aclaraciones respecto al accidente en el que fallecieron los dos instructores estadounidenses.

Aseguró que en el operativo del narcolaboratorio en El Pinal participó únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, sin la intervención de elementos extranjeros.

El Fiscal puntualizó que los instructores estadounidenses se encontraban en una comunidad vecina, impartiendo capacitación en vuelo de drones, sin estar involucrados en el operativo.

César se esforzó en aclarar que el operativo fue de carácter local, y que los instructores estadounidenses únicamente coincidieron con el convoy de regreso, solicitaron transporte y, lamentablemente, ocurrió el accidente fatal.

************

Posterior a la reunión en Juárez, la gobernadora y el Fiscal se trasladaron a chihuahuitas tierras para asistir a las honras fúnebres de los agentes caídos de la Agencia Estatal de Investigación, un evento que invitó a la reflexión y conmovedor.

El director Pedro Román Oseguera y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes perdieron la vida en un accidente, y la gobernadora pronunció un discurso solemne que reafirmó el compromiso con la justicia.

La gobernadora, fiel a su estilo, expresó que el legado de los agentes permanece en cada comunidad más segura. Palabras que, sinceramente, trascienden el protocolo.

El Fiscal César Jáuregui se sumó con el clásico “cuentan con nuestro respaldo”. Además, se realizaron salvas, un minuto de silencio y reconocimientos a los familiares de los agentes.