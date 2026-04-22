La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, ha reparado cerca de 800 baches en diversos puntos de la ciudad tras concluir los trabajos de reparación de fugas de agua o drenaje, en el periodo de enero a marzo del presente año.

La Ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del departamento de Bacheo de la JMAS, indicó que se avanza con la reposición del pavimento que fue intervenido después de los trabajos de las cuadrillas realizadas en redes de alcantarillado, agua potable y agua tratada, para lograrlo, las cuadrillas laboran las 24 horas del día, con la finalidad de reabrir las vialidades lo más pronto posible.

Los trabajos más recientes se realizaron en los siguientes puntos; se reparó vialidad con asfalto en la avenida Pedro Rosales de León a la altura de la Avenida de Las Fuentes y el segundo punto es la reparación del hundimiento en el cruce de las vialidades Anáhuac y calle Del Ejido.

“Estamos aproximadamente atendiendo 800 baches, de lo que va enero hasta el día de hoy. Este trabajo ha sido en conjunto con nuestros compañeros de otros departamentos de la JMAS. Tratamos de dejar la vialidad lo mejor que se pueda, ya que algunos lugares tienen el asfalto ya muy desgastado y nosotros lo que tratamos de hacer, que no son parches, es la reparación de lo que nosotros afectamos como Junta de Agua”, explicó.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja de manera permanente para abatir el rezago que existía en el área de bacheo, en beneficio de los juarenses.