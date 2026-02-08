La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento general en el fraccionamiento Villas de Alcalá, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y conservar en buenas condiciones los espacios públicos de este sector de Juárez.

Las labores se realizaron en tres parques y en un tramo del camellón central, donde el personal operativo efectuó corte de hierba, así como el retiro de basura y residuos generados durante las tareas de poda y limpieza, informó Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la dependencia.

El funcionario indicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas verdes que impulsa el Gobierno Municipal, con el fin de ofrecer espacios más limpios, ordenados y seguros para las familias que hacen uso de ellos.

Las personas que deseen limpieza en sus parques o áreas verdes, pueden comunicarse al número 656 737 0230.