El exportero campeón del futbol mexicano y exseleccionado nacional, Moisés Muñoz, estará en Ciudad Juárez ofreciendo una clínica en el Estadio 20 de Noviembre.



Muñoz, actualmente comentarista de televisión, tendrá una clínica para porteros el 29 de marzo en el Estadio 20 de Noviembre, además ofrecerá una plática, firma de autógrafos y fotografía para aquellos que gusten conversar con el exarquero de las Águilas del América.



Moisés Alberto Muñoz Rodríguez nació en Morelia, Michoacán el primero de febrero de 1980, jugó en Monarcas Morelia, Atlante, Jaguares de Chiapas, Puebla y América.



Debutó en la Selección Mexicana el 26 de octubre del 2004. Ganó una Copa Oro, dos Concachampions, y dos Campeonatos del Futbol Mexicano, el más recordado ante el Cruz Azul, por el cabezazo con el que se empató el partido y donde se convertiría en pieza clave en los penales, para alzarse con el trofeo.



Por tratarse de un evento privado, clínica, plática y firma de autógrafos, tendrán un costo el cual puede ser consultado con los organizadores del evento en la página de Facebook Jorge Muñoz Porteros.