Tráfico en Juárez: salir temprano ya no garantiza llegar a tiempo

En Ciudad Juárez el tráfico no solo provoca filas interminables de automóviles, también les roba tiempo a miles de personas todos los días. Llegar puntualmente al trabajo, a la escuela o a una cita se ha convertido en un reto debido a los congestionamientos que aparecen de manera inesperada en distintos puntos de la ciudad, coinciden decenas de conductores entrevistados por JuárezNoticias.com.

@juareznoticias.com ¿Cuánto tiempo de tu vida te roba el tráfico de Ciudad Juárez? ♬ sonido original – juareznoticias

Para evitar llegar tarde, muchos automovilistas han optado por salir de sus casas entre 20 y 30 minutos antes de lo acostumbrado. Sin embargo, cuando no ocurre ningún incidente, ese tiempo termina siendo una espera adicional antes de iniciar la jornada. Y cuando sí ocurre un accidente o una avería, esos minutos extra muchas veces tampoco son suficientes.

Un vehículo descompuesto, un choque menor o trabajos de mantenimiento pueden generar largas filas y retrasos que afectan a miles de conductores. Además del consumo adicional de combustible, los automovilistas enfrentan estrés, retrasos laborales, llamadas de atención e incluso la posibilidad de perder oportunidades por no llegar a tiempo.

Para muchos juarenses, el tiempo invertido en el tráfico ya forma parte de la rutina diaria. Más allá de los embotellamientos, el verdadero costo es el tiempo de vida que cada persona dedica a esperar dentro de su automóvil para poder llegar a su destino.