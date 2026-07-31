¿El Parque Central o su reino? Denuncian presuntos desplantes de la supuesta novia del coordinador

Una denuncia enviada a la redacción de JuárezNoticias.com, atribuida a una persona que se identifica como empleado del Parque Central, señala presuntos actos de prepotencia por parte de una mujer que, según el denunciante, se presenta como pareja del coordinador del parque Rafael Butchar, y afirma trabajar en ese espacio público. Hasta el momento.

De acuerdo con el testimonio recibido, la mujer supuestamente da instrucciones al personal de seguridad como si tuviera autoridad sobre ellos. El denunciante asegura que en diversas ocasiones les ha girado órdenes que, a su juicio, no les corresponden y que incluso los utiliza como si fueran sus escoltas personales.

Como ejemplo, el denunciante relata que en una ocasión, la mujer les habría ordenado retirar del Parque Central a un grupo de jóvenes únicamente porque portaban una playera de la selección de Argentina y coreaban consignas a favor de ese equipo. Según el denunciante, la instrucción también consistía en impedirles el acceso nuevamente al parque.

“Da órdenes como si fueran sus escoltas personales (los guardias). Ese día mandó sacarlos porque traían un jersey de Messi y estaban coreando que ganaba Argentina. La instrucción era sacarlos del parque y prohibirles la entrada al grupo de chicos, que en mi parecer no hicieron nada malo”, señala el mensaje enviado a esta redacción.

Del escándalo de las lonas… al escándalo de la playera de Messi.

Cabe recordar que recientemente el coordinador del Parque Central, Rafael Butchar, estuvo en el centro de la atención pública luego de que se difundiera que fue detenido tras un incidente relacionado con una unidad que portaba publicidad de un club para adultos y que se encontraba estacionada en las inmediaciones del parque.

De acuerdo con la información difundida en ese momento, Butchar reconoció haber dañado las lonas publicitarias del vehículo al considerar que su contenido era inapropiado para un espacio recreativo frecuentado por familias y menores de edad. Según explicó, previamente se solicitó al conductor retirar la unidad, pero éste presuntamente se negó a moverla, lo que derivó en los hechos que posteriormente fueron atendidos por las autoridades.