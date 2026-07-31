Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Riveras apoyaron para rescatar un perro que se encontraba atrapado en el barandal de un domicilio, en hechos registrados en la colonia Tierra Nueva.



La intervención se llevó a cabo luego de que se recibiera un reporte al número telefónico de emergencias 9-1-1, en el que se informaba sobre un animal que requería auxilio, por lo que los oficiales se trasladaron al cruce de las calles Puerto Lisboa y Puerto Dover.



Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), quienes solicitaron ayuda para liberar al can que permanecía atorado en el barandal del inmueble, por lo que de inmediato realizaron las maniobras necesarias, logrando rescatarlo sano y salvo, sin que presentara lesión alguna.



Posteriormente, el perro fue puesto a disposición de personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal para su resguardo y valoración, quienes agradecieron el apoyo brindado por los elementos municipales.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de atender oportunamente los reportes ciudadanos, dando auxilio a la población y colaborando en acciones que contribuyan a la protección y bienestar de los animales en situación de riesgo.