Cuadrillas del departamento de Alcantarillado de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), trabajan las 24 horas del día para reparar el hundimiento que se presentó en el colector Candelaria, ubicado en la avenida Clara Fuentes cruce con Prolongación Manuel J. Clouthier.

El Ingeniero Ismael Corona, Jefe del Departamento de Alcantarillado, informó que, desde hace tres días el personal trabaja día y noche para atender este hundimiento, luego de que el daño se extendiera hasta los 90 metros, por lo cual, las labores se realizan a marchas forzadas para repararlo lo antes posible.

“Estamos reparando un hundimiento que se nos presentó en el colector Candelaria. Lamentablemente, este tipo de situaciones son inesperadas, pero desde el primer momento iniciamos los trabajos, hemos mantenido los trabajos durante día y noche. Llevamos aproximadamente un 40 por ciento de avance”, señaló.

Destacó toda la fuerza humana y equipo que se utiliza para realizar la reparación, donde se dispuso dos cuadrillas operativas, dos unidades tipo “Oruga”, dos retroexcavadoras, cuatro camiones de volteo, equipo vactor y motobombas, con el objetivo de reducir los tiempos de intervención y restablecer el servicio de la red de drenaje.

Finalmente, pidió comprensión y paciencia de los vecinos y de los automovilistas que circulan por esta zona, durante el tiempo que se desarrollan los trabajos. Asimismo, agregó que, se estima que la reparación concluya la tarde de este viernes.

La JMAS reitera su compromiso de atender de manera oportuna este tipo de contingencias para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria y minimizar las afectaciones a la población, por lo que continuará trabajando de forma ininterrumpida hasta concluir la reparación del colector.