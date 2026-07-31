¡Puentes o estacionamientos! El tráfico vuelve a paralizar Juárez

En Ciudad Juárez basta recorrer las principales avenidas durante las horas de mayor circulación para encontrar el mismo escenario: puentes y vialidades de apenas dos carriles convertidos en enormes filas de vehículos detenidos. El puente de la avenida de las Torres, en el cruce con la avenida Teófilo Borunda, volvió a reflejar este problema la mañana de este viernes, cuando el tránsito permaneció prácticamente inmóvil.

En el video captado alrededor de las 10:00 de la mañana se observa cómo los automóviles permanecen completamente detenidos desde el descenso del puente y la fila continúa varios metros antes de subir la estructura, sin que sea posible apreciar dónde termina el congestionamiento.

Aunque en esta ocasión no se reportó la causa específica del embotellamiento, el escenario es frecuente en las vialidades de dos carriles. Un vehículo descompuesto, un choque o trabajos de reparación de agua, drenaje, electricidad o telecomunicaciones son suficientes para reducir la circulación y provocar largas filas de automóviles.

El crecimiento del parque vehicular y la intensa movilidad de Ciudad Juárez han rebasado la capacidad de varias de estas vialidades. Para miles de automovilistas, cruzar un puente de dos carriles durante las horas de mayor tráfico dejó de ser un recorrido rápido y se ha convertido en una rutina diaria marcada por largos tiempos de espera.