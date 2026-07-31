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Protección Civil atendió 54 servicios durante las últimas 24 horas

by Salvador Miranda
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La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer jueves 30 a este viernes 31 de julio, el Departamento de Bomberos atendió 38 servicios a la ciudadanía, mientras que Rescate Municipal se hizo cargo de 16 emergencias, para un total de 54 intervenciones en las últimas 24 horas.

Como hecho sobresaliente, la dependencia reportó un accidente vehicular registrado en el cruce de las calles Camino Real y Salvador Corral, en la colonia Juanita Luna.

De acuerdo con el informe, el percance ocurrió tras el impacto entre un camión de transporte de personal y un vehículo particular, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Paramédicos de Rescate Municipal les dieron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron a recibir atención médica, mientras que las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar las causas del accidente.

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