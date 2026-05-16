Es competencia de las autoridades federales hablar de las detenciones de los exsecretarios de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, ya que ellos ya no laboran en el estado y la situación en Sinaloa no requiere de mayores refuerzos federales.

Comentó que en la pasada reunión del Gabinete de Seguridad Federal en Sinaloa, el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que se tienen en la entidad más de 13 mil elementos del ejército, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, inicialmente respondió que no conocía las informaciones sobre estos dos exfuncionarios, ya que desde muy temprano no traía con ella su teléfono celular, pero luego indicó que estos casos no caen en la competencia estatal.

Al salir de la ceremonia de los festejos del Día del Maestro, donde entregó medallas y reconocimientos a 579 docentes con más de treinta años de servicio, la gobernadora interina fue cuestionada sobre las entregas de estos dos funcionarios, ante las autoridades de los Estados Unidos que los acusan de nexos con la delincuencia organizada, pero fue parca en su respuesta.

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