El Gobierno de México anunció el envío de ayuda humanitaria a Jamaica tras las afectaciones provocadas por el huracán Melissa, como parte de una acción de cooperación internacional ante emergencias. La operación es coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con la participación del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El traslado de los insumos se realizará a bordo de dos aeronaves de carga pesada, destinadas a llevar suministros básicos para atender a la población afectada en la isla caribeña. La información fue difundida por la SEDENA a través de sus canales oficiales, donde se destacó la disposición del Estado mexicano para colaborar con otros países frente a desastres naturales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el puente humanitario contempla la movilización de personal militar y logístico, encargado de asegurar que los insumos lleguen de manera oportuna a su destino. Imágenes difundidas por la dependencia muestran a elementos de las fuerzas armadas frente a un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, con banderas de México y Jamaica, así como un estandarte alusivo a la misión humanitaria.

La coordinación entre SEDENA, AMEXCID y la SRE permitió definir los apoyos conforme a las necesidades reportadas por el gobierno jamaiquino. Entre los artículos enviados se incluyen alimentos, agua potable, medicamentos y materiales de apoyo para la atención inmediata, enfocados en aliviar las condiciones de la población afectada por el fenómeno meteorológico.

El huracán Melissa ocasionó daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos en distintas zonas de Jamaica, lo que motivó la activación de mecanismos de apoyo internacional. Ante este escenario, las autoridades mexicanas señalaron que la ayuda forma parte de los compromisos asumidos por el país en materia de asistencia humanitaria y atención a desastres.

La participación del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refuerza la capacidad operativa para responder a este tipo de emergencias fuera del territorio nacional, mediante el uso de transporte aéreo estratégico y personal capacitado en misiones de apoyo.

Cooperación internacional y política exterior

El envío de ayuda a Jamaica se enmarca en la política exterior mexicana, que prioriza la cooperación regional y la asistencia ante desastres naturales. Desde el Gobierno federal se subrayó que estas acciones reflejan la vocación solidaria del país y su disposición para colaborar con naciones que enfrentan contingencias climáticas.

Las autoridades reiteraron que México mantendrá comunicación con sus contrapartes jamaicanas para dar seguimiento a la entrega de los insumos y evaluar necesidades adicionales. En ese contexto, la misión humanitaria representa un esfuerzo coordinado que busca contribuir a la atención inmediata y la recuperación tras el paso del huracán.

