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Retoma la JMAS labores de introducción de agua en la Torre Centinela

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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa a la ciudadanía que, durante los trabajos de introducción de agua potable en la zona de la Torre Centinela, se registró una avería en una tubería de gas natural de 2 pulgadas, ocasionada por maniobras con maquinaria pesada.

Ante esta situación, de manera inmediata se activó el protocolo de seguridad correspondiente, priorizando la integridad de las personas que se encontraban en oficinas y edificios aledaños, mediante la evacuación preventiva del área.

El ingeniero Isidro Morales, jefe del departamento de la Dirección de Proyectos de la JMAS, detalló que la contingencia fue controlada en menos de una hora, tras realizar la reparación mediante soldadura de la tubería afectada.

“Se trató de una tubería de gas natural de dos pulgadas, la cual fue atendida de manera inmediata y sin representar un riesgo mayor. No obstante, al tratarse de gas, se priorizó la seguridad de las personas cercanas y de nuestro personal, por lo que se llevaron a cabo acciones preventivas de evacuación mientras se controlaba la situación”, explicó.

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Una vez verificada la seguridad en la zona y del personal operativo, los trabajos de introducción de la tubería de agua potable fueron reanudados alrededor del mediodía.

La JMAS destacó que, gracias a la capacitación y preparación de las cuadrillas, la situación fue atendida de manera oportuna y eficiente, sin que se registraran personas lesionadas.

La dependencia refrenda su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la continuidad de las obras que fortalecen la infraestructura hidráulica de la ciudad.

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