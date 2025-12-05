—Diputados en el ojo del huracán por traición al campo

–La carnala Godoy y el show de la justicia

Vaya que la aprobación en lo general de la Ley de Aguas Nacionales trajo más drama que telenovela en horario estelar.

Apenas dieron luz verde en el Senado y, como dicen en el barrio, se armó la gorda entre los bandos de la oposición y el oficialismo: acusaciones, amenazas y hasta guerra sucia en redes.

¡Peor que pleito de vecindad!

Lo que más llamó la atención fue el linchamiento digital en contra de los legisladores juarenses de Morena, a quienes no pararon de llamar traicioneros, mientras circulaban sus fotos y teléfonos personales en la red.

Y sí, la responsable fue Daniela Álvarez, la mera mera del PAN estatal, que nomás no se midió y terminó por enfurecer a la diputada Lilia Aguilar. ¡Qué bonita familia!

La diputada petista no se quedó de brazos cruzados: puso el grito en el cielo, denunció la filtración de sus datos y de paso retó a Álvarez a debatir el tema del agua.

Las dos se dieron con todo en el mundo ominoso de las redes sociales y acordaron verse las caras para decirse sus verdades. A ver si no termina en un mal duelo.

Daniela Álvarez, ni tarda ni perezosa, avisó que andaría en la CDMX el 5 de diciembre, pero la diputada Aguilar la esperaba en Chihuahua. Al final, Álvarez propuso encontrarse el 8 de diciembre en el Congreso local, a las 12 del mediodía, para aclarar esos puntos que, según ella, “se les olvidaron” incluir en la ley.

************

Y por si algo faltaba, Lilia Aguilar denunció que tras la publicación de sus datos personales recibió amenazas de muerte, cortesía de los ánimos calentados.

Dijo que va a denunciar por violencia digital a Álvarez, pero también reafirmó su apoyo a los campesinos chihuahuenses, asegurando que sus peticiones sí se respetaron en el dictamen. Hasta mencionó que Eraclio ‘Yako’ Rodríguez puede dar fe y legalidad.

Así las cosas: la política mexicana se pone más candente que el sol de Chihuahua cuando se trata de agua. Y mientras los bandos se lanzan entre sí, los ciudadanos nomás vemos cómo se reparten las culpas y los retos, esperando que algún día, el debate se centre en soluciones y no en escándalos. ¿Será mucho pedir?

************

Por su parte, el dictamen pasó con 85 votos a favor y 36 en contra, y ni una sola abstención. La reforma elimina la mercantilización de las concesiones de agua, así que ya no se podrán vender ni destinar a otros usos. Pero entre dimes, diretes y amenazas, lo único que quedó claro fue la turbulencia política. ¡Aguas con las aguas!

El senador Ricardo Anaya no perdió chance para echarle más leña al fuego, acusando a Morena de solo buscar el control político y no el bienestar de los productores del campo.

************

Ernestina Godoy se llevó el premio mayor como Fiscal “Carnala” y, a como van las cosas, nomás falta que le pongan su placa de “incondicional” en la oficina.

Dicen que la elección ni fue por méritos ni por experiencia, sino por el apapacho de Claudia Sheinbaum y compañía, así que aguas con las decisiones que se vienen.

Y para quien tenga dudas de por qué la pusieron ahí, pronto quedará clarito, clarito… basta ver las resoluciones que adopte en los casos que traen a medio México levantando ceja: ¿Megacorrupción en Segalmex? ¿Huachicoleo Fiscal? ¿Los cuates que se pasean como Trivagos y los hijos del Factótum AMLO? ¿El homicidio del diputado Cuen en Sinaloa? ¿El presidente municipal caído de Uruapan, Michoacán? ¿La Barredora y Adán Augusto López? Y tantos otros que, como dirían en la esquina, ni Gertz Manero tocó ni con el pétalo de una rosa.

Por acá ya nos sabemos el guion: la “carnala” tiene la oportunidad dorada de demostrar que llegó al cargo para servir –y no para servirle a alguien–, pero si de entrada empieza con las resoluciones a modo y los expedientes bajo llave, pues la credibilidad se va directo al fondo del cajón.

No vaya a ser que la justicia en México siga siendo como la rifa del tigre: pura suerte y muchos boletos, pero pocos ganadores.