Por Carlos Angulo Parra

Recientemente se ha especulado mucho sobre si morena va a caer, de que está compuesta de múltiples personajes que no son compatibles entre sí, que si el cúmulo de escándalos que han venido sumando los va a hundir, que si con la salida del expresidente López ya no hay factores de cohesión en morena, que si los escándalos de corrupción rampantes van a hacer que el pueblo les pierda la fe, que si la presión que sufre la presidente Sheinbaum de los Estados Unidos la va a hacer reventar y vaya a tener que renunciar, que si las recientes revelaciones de Julio Scherer van a ser factor para el inicio verdadero del resquebrajamiento de morena, que si las prohibiciones de nepotismo impuestas por la presidente harán que muchos se vayan a otros partidos para imponer a sus parientes, parejas o cónyuges, que si la reforma electoral que la presidente quiere imponer con la desaparición de los legisladores pluris y la diminución o eliminación de los subsidios gubernamentales a los partidos políticos harán que el PT y el PVEM rompan filas con la coalición con morena, que si la oposición se unifica eficazmente hará que reviente morena perdiendo el apoyo popular, que si se viene una gran crisis económica será el factor determinante para que morena salga del poder.

Pues bien, estimo que aún morena nos estará dando lata por un buen tiempo, salvo que los ciudadanos verdaderamente nos pongamos las pilas y aprovechemos todos los factores con los cuales morena se debilite y empiece a perder tracción, cosa que no la veo, por ahora, factible.

No encuentro el ambiente del pueblo aun con la calentura requerida para un cambio de régimen, principalmente porque no visualizo aún el factor de hacia dónde nos iríamos. La oposición no se le ve con oferta ni liderazgos concretos para dominar el ámbito político.

Aunque morena está perdiendo su charm mucho más rápido de lo que imaginábamos, la destrucción institucional que ha hecho este régimen es tan grande que hay pocas posibilidades que suceda algo gradual y estructurado para que morena poco a poco se vaya diluyendo entre escándalo y escándalo que ellos mismos han provocado.

Para que haya un cambio de régimen es necesario una muy profunda inconformidad del pueblo en general, cosa que aún no se ve.

Con este escenario, ¿qué debemos esperar, ¿qué debemos hacer?

Bueno, para empezar, es necesario que la mayor parte de la gente de buena fe, capaz y decidida, que visualiza claramente la gran destrucción del país que ha hecho morena, de la cual la gente en general no la ve ni la siente, empiece a hacer campañas estructuradas de concientización de lo que ha estado sucediendo en México.

Esa gente buena, debe tomar de inmediato un compromiso, por pequeño que sea, de preparar para las próximas elecciones; primero, que los partidos de oposición designen sus candidaturas con los mejores perfiles posibles, para luego apoyar bien las campañas que sigan, y se organicen para cuidar el voto durante la jornada electoral. De esa forma se pudiera dar el primer gran paso para empezar a sacar a morena del poder.