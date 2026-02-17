—Andrea reparte café y tamales en paraderos del Juárez Bus

—Marx Arriaga es la comidilla del momento

Resulta que Jaime Ávila, presidente de Index Juárez, sigue más ausente que los memes de Chabelo en redes sociales. Y no es para menos, dicen que sigue batallando con su salud tras ese infarto que lo tumbó hace meses. Por eso, apenas se le ve en AMAC para lo indispensable, firmar documentos, platicar rápido con la raza industrial y vámonos.

En los eventos públicos, quien se pone la camiseta es Teresa Delgado, consejera nacional y expresidenta de Index Juárez. Ella sí anda movida, tanto que ayer junto al alcalde, anunciaron una Feria de Empleo con mil 200 vacantes.

Desde puestos operativos hasta técnicos, gerentes y almacenistas; a ver quién se anima porque el sector anda buscando talento hasta debajo de las piedras.

La cita para todos los que buscan un empleo es el martes 24 de febrero en el estadio 8 de Diciembre, desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

Eso sí, no hay que llegar a dormir ahí, porque los organizadores dicen que con llegar temprano basta.

El que quiera chambear, que lleve sus papeles, acta de nacimiento, comprobante de estudios, credencial, CURP, domicilio y número de seguro social. Porque aquí, el que no corre, vuela… y las oportunidades no esperan.

***********

No cabe duda de que Andrea Chávez tiene buen olfato para escoger dónde repartir café y tamalitos, los paraderos del Juárez Bus resultaron ser el lugar ideal para acercarse a la raza juarense y, de paso, echarle crema a sus aspiraciones políticas.

Porque la senadora, fiel a su estilo de no claudicar, anda empeñada en conquistar el ánimo de los fronterizos, todo con miras a la candidatura de Morena para Chihuahua.

Primero fueron las famosas caravanas de la salud, que le ganaron reflectores y de paso la pusieron bajo el ojo del huracán, acusaciones de actos anticipados de campaña, rumores de apoyo económico del senador Adán Augusto López (sí, el mismo al que se le atribuye la fundación del cártel La Barredora). Para Chávez, los escándalos parecen ser parte del menú.

Pero después de tanta presión mediática y jalones de orejas desde su propio partido, la senadora tuvo que bajarle dos rayitas a su estrategia de precampaña. Así que mientras busca cómo mantenerse vigente en el panorama, se va a los paraderos del Juárez Bus —proyecto estrella de Maru Campos, su archienemiga política— a repartir café y tamales.

Y, por si fuera poco, en redes sociales también hizo ruido por su supuesto compromiso matrimonial con un joven empresario joyero de El Paso. Como quien dice, la senadora no solo busca conquistar votos… también corazones.

“Un lunes más, arrancando el día con tamalitos y café calientito para el pueblo más trabajador de México”, dice Andrea, asegurando que es un pequeño detalle de todo corazón. ¿Será que, entre tamales y cafecito, logre endulzar la mañana y la opinión de los juarenses?

**********

Vaya lío se armó en la SEP con Marx Arriaga. Resulta que se volvió la comidilla del momento, atrincherándose como si fuera un episodio de La Casa de Papel, pero versión burocrática.

Se aferra al huso como perro de la calle.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum le manda señales de humo para dialogar, Marx insiste que no es el cargo, sino los libros lo que defiende, aunque por ahí dicen que nadie es dueño de los textos.

Y mientras el drama se cuece, Nadia López toma el relevo, pero Marx transmite en vivo su “protesta con propuesta” rodeado de maestros y carteles, mientras los morenistas se preguntan si esto sentará precedente para futuros relevos en el gabinete.

Sheinbaum, bien mesurada, reconoce el trabajo de Arriga, pero aclara que los libros siempre se pueden mejorar. La SEP se convierte en escenario de resistencia y mucho, pero mucho diálogo pendiente.