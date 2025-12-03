Por Carlos Angulo Parra

Es verdaderamente increíble como en tan poco tiempo el régimen de morena ha venido destruyendo nuestras instituciones republicanas de México. Esta masiva destrucción no se dio ni con la Revolución Mexicana.

Morena ha destruido la real autonomía del Instituto Nacional Electoral, y antes de destruir por completo al Poder Judicial (tanto el federal como el de las entidades federativas), ya había tomado posesión de las resoluciones que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esta toma del Poder Judicial quedamos en México sin Estado de Derecho, situación que la presidente tendrá que afrontar con las reacciones derivadas de la revisión del T-MEC, y con las calificadoras internacionales y demás reacciones de presión que provendrán desde el exterior.

Morena ha desaparecido la mayoría de los órganos constitucionalmente autónomos que realmente importan, como:

El INAI que garantizaba la transparencia en la información gubernamental y la protección de los datos personales.

La COFESE que garantizaba que se evitaran las prácticas monopólicas, las colusiones de agentes del mercado y los monopolios que perjudican a los consumidores.

También destruyeron al IFT que regulaba las telecomunicaciones evitando abusos a los consumidores de telefonía, Internet y demás sistemas de comunicación.

Se eliminaron también los órganos reguladores de energía, dejando a la discreción total del gobierno el hacer y deshacer en todo lo relativo a los mercados de electricidad y del mercado de hidrocarburos.

Pero una de las cosas más importantes destruidas es el Sistema Nacional Anticorrupción dejando a la deriva e impunidad las acciones corruptas de los servidores públicos.

Sin que les baste lo anterior, la presidente Sheinbaum ahora también quiso en los hechos destruir la autonomía de la Fiscalía General de la República, al obligar al Fiscal Gertz Manero a renunciar, presionándolo en su destitución, aprovechando la mayoría calificada de que se goza en el Senado para ello.

Con esta destitución la presidente nombra a Ernestina Godoy (quien fue su Fiscal en la Ciudad de México y Consejera Jurídica de la Presidencia), como Fiscal encargada de despacho, para después manipular su designación por el Senado como Fiscal General.

Las razones de que la presidente tome por asalto a la Fiscalía General de la República son múltiples, pero destacan las siguientes:

A la presidente no le ha gustado que Gertz halla hecho acuerdos con ese Sr. Rocha, codueño del concurso de Miss Universo, imputado por los delitos de contrabando de combustibles, lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico, para que actúe como testigo protegido.

El stress causado en su administración por las imputaciones hechas en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del hoy senador y coordinador de la fracción parlamentaria de morena, Adán Augusto López Hernández.

Además, para sellar con broche de oro, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado en una carpeta de investigación de la Fiscalía sobre la red de huachicol fiscal que se descubrió tras el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal, en Tampico, Tamaulipas, habiendo la presidente Sheinbaum dicho que eso fuera una situación creíble.

Con esta destitución se obtienen los siguientes beneficios para la señora Sheinbaum:

Las imputaciones en contra del hijo del presidente se eliminan. Con ello, se manda un mensaje de poder hacia López Obrador de que ella tiene la llave de la libertad de su hijo, a fin de tenerlo controlado y obediente.

También queda a la discreción de la presidente manejar a su conveniencia las imputaciones en contra de Adán Augusto, teniendo ella a su disposición una palanca efectiva para manejar la voluntad a su antojo del coordinador parlamentario de morena.

Con la dupla Godoy/García Harfuch, quien se rumora quedará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la presidente consolida su poder absoluto para controlar la fuerza del gobierno en contra de sus enemigos para conducir más fácilmente al país hacia una dictadura de corte socialista.

Conclusión:

Estimo que con la destitución del Fiscal Gertz Manero, la presidente ha dado su mayor golpe maestro para la consolidación de su poder como titular del Ejecutivo Federal. Nada más faltaría analizar la posición del Ejército en todo esto.