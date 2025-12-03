Al concluir el programa “Limpieza de Playas 2025: Saneamiento de Playas y Manglares”, autoridades estatales, organizaciones y voluntarios retiraron 33 mil 707 kilogramos de residuos de los ecosistemas costeros de Yucatán.

El jefe del Departamento Estatal de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Alfaro Espinosa, informó que al cierre del 2025 participaron en esta estrategia ecológica 7 mil 768 voluntarios, “lo cual refleja el alcance de las acciones realizadas a lo largo del año”.

Indicó que se realizaron 44 jornadas de limpieza a igual número de puntos de la costa yucateca.

Informó que la última recolección se llevó a cabo en el puerto de Celestún, en la que participaron Limpiemos Yucatán A.C., Ecoce A.C., Keiser Compresores y el Ayuntamiento de Celestún, lo que permitió consolidar los resultados obtenidos durante el año en materia de saneamiento costero.

“En Celestún tomaron parte 90 voluntarios, así como colectivos comunitarios, prestadores de servicios turísticos y organizaciones locales, cuya participación fue fundamental para el saneamiento de la costa.

Puntualizó que en Celestún se recolectaron 513.3 kilogramos de residuos, de los cuales 324.9 kilogramos corresponden a basura general, 185.7 kilogramos a vidrio y 2.7 kilogramos a envases de PET.

ElUniversal