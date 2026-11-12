La Secretaría de Cultura, presentó la programación de noviembre de la Red de Teatros, que durante este mes ofrecerá dos propuestas artísticas para acercar las expresiones escénicas a las familias chihuahuenses.

La cartelera contempla la presentación de “Metal y Madera”, a cargo de “Ébano Cello Quartet” el próximo jueves 19 de noviembre, a las 20:00 horas en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra.

La agrupación presentará una propuesta musical cuya autoría corresponde al propio cuarteto, el acceso tendrá un costo de 150 pesos, correspondiente a la clasificación A.

Asimismo, el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas se presentará “Memorias de Baúl”, de Vagos Teatrales, autoría de Sarah Gonher. Esta puesta en escena tendrá un costo de 180 pesos en preventa y 200 pesos en entrada general, y es clasificación B.

La venta de boletos se realizará el día del evento en las taquillas del teatro, como parte de las acciones de la Red de Teatros para impulsar el talento artístico, así como fortalecer el acceso de la ciudadanía a propuestas culturales diversas.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a conocer la agenda cultural vigente en el estado, a través de las redes sociales de la dependencia en Facebook e Instagram, así como en la nueva plataforma

www.secretariadecultura.chihuahua.org.mx.