En apoyo a la mejora de infraestructura educativa de la ciudad, la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la construcción de domos en los jardines de niños “Joaquín Ramírez Guzmán”, en la colonia Valle de Allende y Bonampak, en el fraccionamiento Las Haciendas, ambos ubicados en la zona suroriente de la ciudad.



Daniel González García, director de la dependencia, informó que en lo que respecta al Jardín de Niños Bonampak, presenta un avance del 50 por ciento.



Detalló que ya se hizo la colocación de lámina en la estructura, por lo que está pendiente levantar el domo, mientras que en el del plantel “Joaquín Ramírez Guzmán” la estructura ya fue levantada y se afinan detalles en laminas, obra en la que ya se lleva un 60% de avance.



El titular de Obras Públicas mencionó que aunque es periodo vacacional, las labores de construcción permanecen con la finalidad de avanzar lo más rápido en las labores y que pronto pueda ser utilizado el espacio por docentes y estudiantes.



Así mismo, mencionó que entre ambos proyectos se aplica una inversión de 7 millones 508 mil 336 pesos.