-Imputado señala haber actuado por instrucciones superiores.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informa que un Juez de Control resolvió vincular a Proceso, al imputado de iniciales D.H.M., quien, en la administración estatal pasada, se desempeñaba como Médico General Tratante adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), por su probable participación en la comisión del delito de Peculado Agravado relacionado con el desvío de medicamentos oncológicos de alta especialidad.

Durante la audiencia, la defensa hizo referencia a una resolución emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, argumentando que su representado había sido absuelto en esa instancia. Sin embargo, tras escuchar los planteamientos de la Fiscalía Anticorrupción, el Juez de Control desestimó dicho argumento al considerar dicha determinación no resulta vinculante al actual proceso, ya que son distintas y no se puede decir que “haya cosa juzgada” pues no es dentro del mismo proceso.

Asimismo, destacó que, derivado de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, advirtió un alto grado de probabilidad de que el imputado D.H.M. hubiera participado en la comisión del delito de Peculado Agravado, razón, por la cual resolvió vincularlo a proceso.

Aunado a lo anterior se destacó que, en el desarrollo de la audiencia inicial, al hacer uso de la voz, el imputado reconoció haber autorizado la expedición de dichos medicamentos, así como la firma plasmada en dicha autorización, señalando además que su actuación obedeció a “instrucciones superiores”. Dicha manifestación fue tomada en consideración tanto por la autoridad judicial como por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, quienes ampliarán las líneas de investigación respecto de este nuevo elemento surgido durante la audiencia.

Cabe recordar que esta investigación tiene su origen en hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021, durante la pandemia, cuando A.V.CH. , entonces Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud en el quinquenio pasado, presuntamente dispuso de manera indebida de medicamentos oncológicos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dicha conducta se materializó mediante la prescripción y suministro de los referidos medicamentos sin justificación médica válida, con indicaciones inadecuadas y fuera de los tiempos establecidos para su legal canje, en la que se indicaron tratamientos oncológicos que no corresponden a un diagnóstico clínico acreditado.

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a la posible participación de diversos servidores públicos en una mecánica que habría permitido la obtención irregular de medicamentos destinados a la atención de pacientes con cáncer.

Al respecto, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, reiteró que la institución continuará profundizando las investigaciones hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar la participación de todas las personas que pudieran estar involucradas. En ese sentido, reafirmó que la Fiscalía llegará hasta las últimas consecuencias y presentará ante la justicia a todos los responsables que resulten vinculados con esta presunta red de corrupción.