La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, hizo un llamado al PAN para abandonar la parálisis legislativa que mantiene detenido al Congreso del Estado y asumir su responsabilidad con miles de mujeres y familias chihuahuenses que esperan justicia y protección frente a la violencia vicaria.

Durante su posicionamiento, la legisladora cuestionó que, mientras la ciudadanía exige respuestas y soluciones, el panismo continúe ignorando temas fundamentales relacionados con los derechos humanos y el acceso a la justicia para las mujeres.

“¿Hasta cuándo el PAN seguirá huyendo de sus responsabilidades y de la realidad que viven miles de familias en Chihuahua? El privilegio en el que se encuentran les impide ver los problemas que enfrentan diariamente las mujeres víctimas de violencia”, expresó.

Argüelles Díaz señaló que Chihuahua continúa rezagado a nivel nacional al ser la última entidad federativa pendiente de reconocer la violencia vicaria en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que 27 estados ya han avanzado en su incorporación e incluso en su tipificación dentro de sus códigos penales.

La diputada advirtió que la falta de acción legislativa mantiene en la invisibilidad a numerosas víctimas y limita la capacidad de las instituciones para intervenir y garantizar justicia.

“Nombrar la violencia es el primer paso para combatirla. Cuando el derecho no reconoce una realidad, muchas víctimas quedan invisibilizadas y las instituciones carecen de herramientas para intervenir de manera efectiva en soluciones”, sostuvo.

Asimismo, recordó que la gobernadora Maru Campos suscribió junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y las demás entidades del país el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, mediante el cual se asumió la obligación de impulsar acciones concretas para erradicar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia.

“Esperemos que dicho pacto no quedé una vez más, como acostumbran, en otra promesa vacía y quebrantada. Legislar para reconocer la violencia vicaria significa estar a la altura de las mujeres de México y de las niñas y niños que también son víctimas de estas agresiones”, afirmó.

La legisladora de Morena subrayó que la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere hechos, no discursos, por lo que exhortó a las fuerzas políticas a abandonar la indiferencia y permitir que Chihuahua avance en una reforma urgente y necesaria.

“Ser omisos también tiene consecuencias. No podemos seguir retrasando una herramienta legal que permitirá proteger a mujeres, niñas y niños del dolor y sufrimiento que genera esta forma de violencia. Es momento de actuar y legislar con responsabilidad”, concluyó.