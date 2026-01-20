Por Rubén Borunda Escobedo

A principios del mes de enero, del año en curso, medios internacionales difundieron la noticia que México provee petróleo a la isla de Cuba sin ninguna restricción y con demasiada opacidad por parte del gobierno de Mexico en cuanto a información se refiere.

Sin embargo, México de alguna forma u otra, siempre apoyo a Cuba con el envió de hidrocarburos, como es el caso del presidente Luis Echeverria Álvarez, primer mandatario de México que visito la isla de Cuba, después de la revolución que encabezo Fidel Castro en la isla del caribe.

En la época de José López Portillo, se fortaleció aún más, el envío de petróleo a Cuba. Hay que hacer mención que en esta época México descubrió y explota grandes yacimientos de petróleo, que lo convirtieron en uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, además de proporcionar tecnología a Cuba para la exploración de la plataforma cubana, y esto a pesar de las presiones que ejerció el presidente norteamericano Ronald Reagan.

Aunque en estos dos periodos de apoyo energético a Cuba, no se encuentran datos suficientes sobre la venta o en qué condiciones México ayudo a la isla, aun sigue siendo un misterio en que forma nuestro país formalizo la entrega del hidrocarburo a Cuba.

Con la caída del muro de Berlín, Cuba dejo de recibir, en gran medida, petróleo por parte de la antigua Union Soviética (URSS), sin embargo el presidente Carlos Salinas de Gortari, fortaleció los lazos de ayuda a Cuba, a tal grado que financio el Proyecto Mexpetrol, con una inversión superior a los 350 millones de dólares destinada para la refinería de Cienfuegos, además e igual a gobiernos anteriores, México vendió petróleo a Cuba con créditos blandos e intercambio de deuda por inversión, que de alguna manera se negoció de manera obscura o velada.

Bajo la presidencia de Vicente Fox, y con la presión de los Estados Unidos de Norteamérica, se congelo el apoyo petrolero y las relaciones diplomáticas para con Cuba, haciendo memoria de lo ocurrido en aquella reunión en la ciudad de Monterrey, en el marco de la ¨Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo¨ organizada por la ONU, donde Vicente Fox, tuvo la necesidad de decirle a Fidel Castro, ¨comes y te vas¨.

En la administración de Enrique Peña Nieto, inicio una reconciliación con el gobierno Cubano, a tal grado que condono a Cuba el 70 % de una deuda estimada en 380 millones de dólares, se desconoce si el gobierno cubano cubrió el total de la deuda, de tal manera se reanudo el envío de hidrocarburo a Cuba, sin informar bajo que condiciones se siguió entregando petróleo a Cuba.

Durante el periodo de gobierno de Andrés López Obrador, la ayuda a Cuba se fortaleció a yal grado que se calcula, en los últimos dos años de su gobierno, se envió de cerca de 10 millones de barriles de petróleo y derivados, además el valor total de la ayuda energética durante el sexenio de AMLO se sitúo entre 1,200 y 1,500 millones de dólares. Este apoyo por parte de López Obrador hacia Cuba se justificó con los argumentos sobre la soberanía, reciprocidad y anticolonialismo que de alguna forma afecta, según López Obrador, al pueblo cubano.

Hay que hacer mención que el principal proveedor de petróleo para el gobierno cubano fue Venezuela durante las dictaduras de Hugo Chavez y Nicolas Maduro, desde el año 1999 a 2025, donde se calcula que Venezuela envió un promedio de 65 000 barriles de petróleo diario, alcanzando la suma de 40,000 millones de dólares en estos dos periodos, costo que pago Cuba, como siempre, Cuba no paga en efectivo, sino a través del intercambio de servicios (médicos, entrenadores, asesores militares) y créditos de hasta a 25 años con intereses de apenas el 1%.

Con estos estos antecedentes y con la captura de Nicolas Maduro por parte del gobierno norteamericano, además del control de la producción de petróleo, México se convierte en el principal proveedor de petróleo para la isla cubana, donde se calcula que México envía a Cuba entre 17000 y 19000 millones de barriles de petróleo diarios, que se pueden traducir a 300 millones de dólares durante el año de 2025, de acuerdo con los precios del mercado del año referido.

Ahora bien, podemos preguntarnos cual es la postura del gobierno federal ante esta situación, en el envío de petróleo a Cuba, pues de alguna manera considero que nos debe una explicación e información clara y transparente de lo que acuerdan estos dos países con relación al envío del petróleo, pues en caso de no hacerlo, se estará ocultando dicha explicación como si fuera tan obscura como el petróleo.

El gobierno mexicano justifica dicho envío de petróleo a Cuba como un acto de ¨ayuda humanitaria¨, sin embargo, no podemos admitir este concepto de ¨ayuda humanitaria¨ a un país como el de Cuba en donde los que dirigen dicho país gobiernan con un sistema dictatorial e inhumano, en donde no se respetan los derechos humanos más elementales de la persona como la libertad de culto, la asociación, la libertad de expresión, en general que atenta con la propia dignidad del ser humano.

Pues si hablamos de ¨ayuda humanitaria¨, podemos decir que el Estado tiene la obligación de proporcionar a sus habitantes los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, aunado a esto también suministrar aquellos medios que propicien a los gobernados la elevación tanto del alma como del espíritu como la educación, el arte , la cultura, la seguridad y todas aquellas actividades que atenúen el desarrollo humano en la persona, cosa no ocurre en la actualidad en la isla caribeña desde que llego a gobernar el sistema socialista comunista, hoy mal llamados gobiernos progresistas, desde finales de los años cincuenta del siglo pasado.

Conviene señalar que los hidrocarburos propiedad de la nación, a través de Pemex, se done o regale, dejando que la población se vea afectada con los altos precios de los hidrocarburos que se consume en el país, pues el precio de la gasolina es de las más caras a nivel mundial.

Además, como es posible que la paraestatal, que es Pemex trabaje con números rojos, siendo una de las empresas del gobierno mexicano que gasta mas de lo que produce, y subsiste por los susidios que le aporta la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y no son cantidades pequeñas, sino que son cantidades considerables para mantener el aparato burocrático de la paraestatal. Como es posible que el propio gobierno sostenga y mantenga una empresa que por años no es redituable para el país.

Si en realidad el Gobierno de México si en realidad quiere proporcionar ¨ayuda humanitaria¨ debe de pensar en hacerla con los habitantes de México, que son los que más lo necesita ante el creciente aumento de los precios en los productos de primera necesidad, pues como dice el dicho primero son mis dientes y después mis parientes. Tratar de justificar la ¨ayuda humanitaria¨ en otros países que abusan de buena voluntad de la democracia, pero que en realidad cometen abusos a la población y se convierten en dictaduras, no es cuestión de términos de humanidad, sino al contrario desenmascarar este tipo de gobiernos que van en contra de la dignidad del ser humano, y se hacen las víctimas a nivel mundial.

Por eso estamos como estamos porque hacemos lo que hacemos.