Chihuahua, Chih.– La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, aseguró que la narrativa de una supuesta reducción de hasta 30 por ciento en las participaciones federales difundida por la gobernadora Maru Campos no resiste una revisión de las cifras oficiales.

La legisladora sostuvo que, año tras año, el Gobierno de Chihuahua ha recibido ingresos federales superiores a los contemplados en su presupuesto. De acuerdo con los datos que presentó, en 2022 el estado obtuvo 2 mil 479 millones de pesos adicionales; en 2023, 2 mil 671 millones; en 2024, 2 mil 145 millones; y en 2025, 2 mil 759 millones más de lo originalmente programado.

“Eso significa que, tan solo en cuatro años, el Gobierno del Estado recibió cerca de 10 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Por eso resulta contradictorio que ahora se pretenda construir una narrativa de falta de recursos”, afirmó.

Pérez Reyes agregó que esos ingresos extraordinarios se suman a decisiones recaudatorias tomadas por la propia administración estatal, como el incremento de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nómina y el aumento en el costo de la tenencia y el replaqueo, trámites que, dijo, hoy representan una de las cargas fiscales más altas para los automovilistas del país.

La diputada cuestionó, además, las prioridades del gasto público. Señaló que mientras el gobierno argumenta limitaciones presupuestales, destina 4 mil 800 millones de pesos a la construcción de una torre cuyo uso específico para la estrategia de seguridad no ha sido claramente explicado; mantiene el esquema de renta de patrullas en lugar de adquirirlas y eroga alrededor de 800 mil pesos diarios por el arrendamiento de helicópteros.

“Si el problema realmente fuera la falta de recursos, habría que explicar primero estas decisiones de gasto”, sostuvo.

La legisladora recordó que, durante los cinco años de la actual administración, el Gobierno del Estado ha ejercido alrededor de 500 mil millones de pesos de presupuesto. A su juicio, esa cifra obliga a evaluar los resultados de la gestión y no únicamente el monto de los recursos disponibles.

“Con medio billón de pesos ejercidos, la pregunta no es dónde está el dinero, sino qué beneficios concretos recibieron las y los chihuahuenses”, expresó.

Finalmente, Pérez Reyes lamentó que, en lugar de presentar un balance sobre los resultados de su administración, el Gobierno del Estado recurra —dijo— a responsabilizar a la Federación por problemas financieros que no corresponden con la evolución de los ingresos públicos observada en los últimos años.