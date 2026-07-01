La regidora por Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo, encabezará el próximo viernes una jornada de atención médica en la zona de los kilómetros, específicamente en el kilómetro 32, frente a un conocido mercado.

Mirazo de la Rosa dio a conocer que como parte de dicha jornada denominada “Brigada médica a tu puerta”, se aplicarán vacunas, además de que habrá atención médica integral, se repartirán medicamentos y también se contará con el servicio de optometrista para atender la salud visual de los interesados.

Dicha jornada se efectuará en el cruce de las calles, Grano de Oro y Rigoberto Herrera, frente al mercado ubicado en el kilómetro 32, en un horario de las nueve a las 11 de la mañana.

Dicha actividad, destacó la regidora, se llevará en coordinación con personal del ayuntamiento local, quienes brindarán diferentes servicios médicos para todas aquellas personas interesadas en participar en dicha actividad.

Mirazo destacó la importancia de esta brigada médica, ya que la atención que se brindará a quienes participen en ella será integral, señalando que el interés por parte de Movimiento Ciudadano es el de llevar la atención hasta el sitio donde se encuentran los ciudadanos, esto con la intención de ahorrarles tiempo de traslado y poderles atender de una mejor manera.