miércoles, julio 1, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Encabezará regidora Mirazo brigada médica en el Kilómetro 32; otorgarán diferentes servicios
Portada

Encabezará regidora Mirazo brigada médica en el Kilómetro 32; otorgarán diferentes servicios

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La regidora por Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo, encabezará el próximo viernes una jornada de atención médica en la zona de los kilómetros, específicamente en el kilómetro 32, frente a un conocido mercado.

Mirazo de la Rosa dio a conocer que como parte de dicha jornada denominada “Brigada médica a tu puerta”, se aplicarán vacunas, además de que habrá atención médica integral, se repartirán medicamentos y también se contará con el servicio de optometrista para atender la salud visual de los interesados.

Dicha jornada se efectuará en el cruce de las calles, Grano de Oro y Rigoberto Herrera, frente al mercado ubicado en el kilómetro 32, en un horario de las nueve a las 11 de la mañana.

Dicha actividad, destacó la regidora, se llevará en coordinación con personal del ayuntamiento local, quienes brindarán diferentes servicios médicos para todas aquellas personas interesadas en participar en dicha actividad.

banner

Mirazo destacó la importancia de esta brigada médica, ya que la atención que se brindará a quienes participen en ella será integral, señalando que el interés por parte de Movimiento Ciudadano es el de llevar la atención hasta el sitio donde se encuentran los ciudadanos, esto con la intención de ahorrarles tiempo de traslado y poderles atender de una mejor manera.

You Might Also Like

You may also like

Bomberos de Ciudad Juárez despiden al Teniente Enoc García Solís tras 26...

CONALEP Chihuahua alcanza la meta de 4 mil certificaciones en la segunda...

500 mil mdp en 5 años no le alcanzaron para dejar ningún...

Vinculan a proceso a presunto responsable de agredir físicamente a su pareja...

Asiste alcalde al Estadio 8 de Diciembre a disfrutar del partido de...

Pronostican miércoles caluroso con máxima de 36 grados