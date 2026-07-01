El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) alcanzó la meta de 4 mil certificaciones en la segunda fase del programa de formación en Inteligencia Artificial, fortaleciendo las competencias digitales de docentes, personal administrativo y estudiantes de los planteles Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua I y Chihuahua II.

Como parte de este logro, se realizaron ceremonias de entrega simbólica de constancias en cada uno de los planteles, en las que participaron de manera representativa personas beneficiadas por esta capacitación, acompañadas por madres y padres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo y directivos de cada plantel.

Durante los eventos participó el director general de ETC Iberoamérica, José Luis Mondragón Fabela, quien compartió una reflexión sobre la importancia de la inteligencia artificial como una herramienta para transformar los procesos educativos y profesionales, destacando la necesidad de que las instituciones impulsen la innovación y el aprendizaje continuo.

El director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, reconoció el compromiso de quienes decidieron prepararse en un área estratégica para el presente y el futuro de la educación.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar la manera en que aprendemos, enseñamos y resolvemos los retos de nuestro entorno. En CONALEP Chihuahua seguiremos impulsando la capacitación permanente porque estamos convencidos de que la educación y la innovación son el camino para formar jóvenes y trabajadores más competitivos, preparados para responder a las demandas de un mundo en constante evolución”, expresó.

Por su parte, Mondragón Favela destacó que la colaboración entre instituciones educativas y organismos especializados fortalece la formación de las y los participantes, permitiendo que el conocimiento adquirido se traduzca en mejores oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la innovación tecnológica y la formación integral de su comunidad, consolidándose como una institución que impulsa el desarrollo de talento capaz de enfrentar con éxito los desafíos de la transformación digital y contribuir al crecimiento de Chihuahua y de México.