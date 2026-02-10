Cuauhtémoc, Chihuahua.— Con el objetivo de fortalecer la formación académica y las competencias tecnológicas de las y los estudiantes, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), Plantel Cuauhtémoc, dio inicio al proceso de certificaciones en Inglés e Inteligencia Artificial, acompañado de la entrega de 80 computadoras que permitirán mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado.

El evento fue encabezado por el director general del sistema CONALEP en el estado, Omar Bazán Flores, quien estuvo acompañado por directivos, docentes, comunidad estudiantil y el diputado Saúl Mireles Corral.

Durante su intervención, el director general destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a impulsar el dominio del idioma inglés y el uso de tecnologías emergentes, herramientas fundamentales para el entorno académico y laboral actual.

“En CONALEP Chihuahua estamos convencidos de que la educación tecnológica y el aprendizaje del idioma inglés son pilares fundamentales para el desarrollo profesional de nuestras y nuestros estudiantes. Con la entrega de estas computadoras y el inicio de las certificaciones en Inglés e Inteligencia Artificial, fortalecemos su preparación y ampliamos sus oportunidades de éxito en un mundo cada vez más digital y competitivo. Nuestro compromiso es seguir acercando herramientas tecnológicas que permitan a la juventud estar mejor preparada para los retos del presente y del futuro”, expresó Omar Bazán Flores.

Estas certificaciones buscan contribuir a la preparación integral del alumnado, elevar su competitividad académica y profesional, y consolidar al CONALEP como una institución comprometida con la innovación educativa y la formación de talento capacitado para enfrentar los retos del entorno laboral actual.