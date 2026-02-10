UN AMOR QUE HIZO HISTORIA

En el marco del Día de San Valentín, recordamos una historia de amor que trascendió lo personal para convertirse en ejemplo de valentía y entrega: la de Sara Pérez y Francisco I. Madero.

Su relación estuvo marcada por el respeto, el apoyo mutuo y la convicción de luchar por un México más justo, Sara no solo fue la esposa de Madero, sino su compañera fiel en los momentos más difíciles, impulsando la lucha política, el exilio y los desafíos del poder.

Juntos compartieron sueños, ideales y la firme creencia en la democracia y la libertad. Su amor se fortaleció en medio de la adversidad, demostrando que el verdadero compromiso va más allá de las palabras. En esta fecha especial, su historia nos recuerda que el amor también puede ser valiente, solidario y transformador. Porque amar también es creer, apoyar y luchar juntos.

Para seguir conociendo más sobre este capítulo de nuestra historia, te invitamos a visitar la Sala 3 del MUREF: “El triunfo del maderismo”, donde podrás explorar como Francisco I. Madero logró consolidar su movimiento, enfrentar grandes desafíos y abrir el camino hacia la democracia en México.