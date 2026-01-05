El abandono de viviendas en la colonia La Chaveña se ha convertido en un problema visible para los residentes, quienes señalan que decenas de casas presentan daños estructurales y algunas están en riesgo de colapsar.

Vecinos del sector explicaron que muchas de estas viviendas fueron construidas con bloques de barro, un material que dejó de utilizarse desde la década de los ochenta y que con el paso del tiempo se ha deteriorado de forma considerable.

La acumulación de escombro frente a las casas en ruinas ha generado afectaciones a la movilidad peatonal, ya que en varios tramos las banquetas se encuentran obstruidas, obligando a los transeúntes a caminar por la calle.

Además, señalaron que antiguos habitantes suelen dejar muebles, electrodomésticos y otros objetos en la vía pública al desocupar los inmuebles, lo que agrava la imagen de abandono y genera focos de contaminación.

Aunque varias de estas viviendas se encuentran en venta, algunas desde hace años, los residentes consideran que la falta de demanda se debe a que La Chaveña es uno de los sectores más antiguos de Ciudad Juárez y ha perdido atractivo para nuevos compradores.