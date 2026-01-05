Durante este pasado fin de semana, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, retuvieron a 32 conductores que transitaban bajo algún grado de alcohol, de los cuales cuatro de ellos fueron mujeres, destacando que en tres de los casos se lograron detectar debido a que se vieron involucrados en un percance vial.



El viernes fueron detenidos 10 guiadores ebrios, el sábado nueve y el domingo 13, los cuales fueron trasladados al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), donde una vez que el examen de alcoholemia resultó positivo, un juez determinó las horas de arresto que deberían cumplir como parte de la sanción.



El consumo de bebidas alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial.



Asimismo, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.