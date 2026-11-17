Con campamentos y recorridos por senderos naturales, la Cueva de la Olla, ubicada en el municipio de Casas Grandes. Se consolidó el pasado fin de semana como el principal punto de encuentro para el turismo de aventura en el estado, registrando una afluencia dominada en un 90 por ciento por visitantes procedentes de Ciudad Juárez.

Desde el viernes, familias y excursionistas de distintos puntos de Chihuahua arribaron a la zona para acampar y explorar este emblemático sitio arqueológico. El itinerario de los asistentes incluyó recorridos por la Cueva de las Golondrinas, caminatas a lo largo del Río Piedras Verdes y expediciones hacia el Cañón del Diablo, uno de los mayores atractivos de la temporada debido al avistamiento de hojas de maple.

La jornada contó con la participación de diversas agencias de viajes y reconocidos colectivos de senderismo fronterizo, entre ellos Flores del Desierto, Senderistas de Ciudad Juárez y 915 El Chuco Hiking, quienes encabezaron las rutas guiadas. De acuerdo con habitantes de la región, la masiva respuesta de los juarenses reafirma el respaldo de la frontera hacia el turismo local.

Tras el éxito de la convocatoria, pobladores y organizadores emitieron un llamado a la corresponsabilidad para garantizar la conservación de estos santuarios naturales. Entre las principales recomendaciones destacan practicar un turismo consciente, consumir productos y servicios de la economía local, respetar la flora y fauna silvestre, evitar dejar basura y abstenerse de encender fogatas que representen un riesgo ambiental, con el fin de preservar el patrimonio para las futuras generaciones.