La Comisión Edilicia de Movilidad y Seguridad Vial coordinada por el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez, anunció este día la apertura de la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo en donde se aportarán decisiones y opiniones en este organismo asesor que busca una mayor participación de la comunidad.



“La convocatoria, publicada en los medios oficiales del Municipio, está dirigida a la ciudadanía interesada en participar de manera activa en temas de movilidad y seguridad vial en nuestra ciudad”, explicó el edil en conferencia de prensa.



Indicó que habrá además una comisión técnica integrada por regidores de la Comisión de Movilidad de Seguridad Vial, quienes recibirán las postulaciones en las oficinas de regidores en un horario de 8:00 de la mañana a las 2:30 de la tarde.



Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana, señaló que la iniciativa da muestra del compromiso que tiene el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con las necesidades de la población.



Una vez conformado el Consejo, en el que estarán funcionarios municipales y ciudadanos que serán elegidos por los regidores en sesión de cabildo, se recibirán opiniones, asesoría y planteamientos en general, destacó Aguilera Brenes.



La convocatoria tendrá una vigencia de 30 días; se espera que las personas que tengan conocimiento en el tema se acerquen y participen en la generación de estrategias y políticas públicas en beneficio de la comunidad juarense.