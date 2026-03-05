La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz que se tendrá el próximo sábado 14 de marzo, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios durante esta semana y la siguiente.



Indicó que las atenciones a la comunidad se dan desde el lunes 2 y hasta el viernes 13 de marzo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec ubicado en la calle Alberto García 7918.



La funcionaria informó que hoy miércoles acudirán empleados de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Educación y del programa de Presupuesto Participativo.



Mañana atenderá personal de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ecología y Derechos Humanos.



El viernes 6 de marzo estará personal de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Salud y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ).



El próximo lunes 9 de marzo acudirá personal de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tesorería y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).



El martes 10 de marzo estarán Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alumbrado Público, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico.



El próximo miércoles 11 de marzo acudirán Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Regulación Comercial, Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), así como la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).



El jueves 12 de marzo estará personal de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Asentamientos Humanos.



El próximo viernes 13 de marzo prestarán sus servicios Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Centros Comunitarios y la Dirección de Limpia.



El próximo sábado 14 de marzo se llevará a cabo el programa Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en la colonia Revolución Mexicana, en la calle General Julio Acosta y calle General Calixto Contreras de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.



La titular de Atención Ciudadana destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.