Esta mañana se registró un accidente vehicular donde cuatro unidades automotor se vieron involucrados y en donde 15 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con reportes de la Dirección de Protección Civil Municipal.

La dependencia informó que elementos operativos de la dependencia, en coordinación con paramédicos voluntarios, acudieron al lugar para dar atención a las personas afectadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el accidente participaron dos vehículos particulares, un camión de transporte de personal y un camión de carga tipo dompe. Como resultado, 15 personas resultaron lesionadas y recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Las víctimas fueron valoradas por personal médico y de acuerdo con la gravedad de sus lesiones, algunas fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Protección Civil señaló que las labores de atención continuaron durante varias horas, incluyendo la evaluación de riesgos en la zona y el apoyo a las autoridades encargadas de las investigaciones y el control del tráfico vehicular.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por el sector, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos viales, ya que las maniobras de los cuerpos de emergencia generaron afectaciones temporales a la circulación.