Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI, quien recientemente fue nombrado dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua, presentó este martes el plan de trabajo “La Nueva Lucha del Campo Chihuahuense”, una estrategia integral que buscará reorganizar, fortalecer y proyectar al sector rural rumbo a una nueva etapa de defensa, representación y justicia para las familias del campo.

En conferencia de prensa, Medina señaló que asumió esta nueva responsabilidad con “mucha seriedad y un compromiso muy firme”, al considerar que el momento que vive el sector agropecuario exige organización, representación real y capacidad de incidencia política.

“Recibí este nombramiento con una enorme responsabilidad y con la convicción de impulsar la nueva lucha del campo chihuahuense; una lucha que tiene el objetivo firme de regresarle la dignidad a las familias del campo y empujar un escenario que recupere la justicia para el sector”, expresó.

El dirigente cenecista detalló que el proyecto estará integrado por cinco fases que se desarrollarán durante los próximos meses y que buscarán construir un movimiento amplio, plural y con presencia en todas las regiones del estado.

La primera etapa estará enfocada en la organización interna de la CNC. Durante junio y julio se fortalecerán y activarán las estructuras de la organización en toda la entidad, mediante el nombramiento o renovación de dirigencias municipales y regionales.

“El objetivo es tener como resultado la CNC más viva, presente y dinámica de los últimos tiempos en nuestro estado”, afirmó.

La segunda fase, denominada Vinculación, se desarrollará durante agosto y contemplará mecanismos de comunicación y coordinación con organizaciones agrícolas, unidades de producción, distritos de riego, asociaciones ganaderas y organizaciones vinculadas a la lucha agraria.

Posteriormente, durante septiembre, se llevará a cabo la etapa de Diálogo, mediante mesas intersectoriales en todas las regiones del estado para construir un diagnóstico profundo sobre las condiciones actuales del campo chihuahuense.

Con base en los resultados obtenidos, durante octubre y noviembre se impulsará la fase de Incidencia, mediante comisiones plurales que buscarán influir en la integración de los presupuestos estatal y federal para el campo en 2027.

Finalmente, Medina anunció una etapa de construcción de Liderazgos, con el objetivo de impulsar perfiles surgidos del sector rural para el proceso electoral de 2027.

“Necesitamos llevar a las mujeres y hombres del campo a los espacios de decisión; es un acto de justicia y profundamente democrático”, sostuvo.

Arturo Medina subrayó que este proceso será respetuoso de todas las expresiones surgidas del campo y tendrá un tono firme en la defensa de los derechos del sector.

“No estamos pidiendo concesiones; exigimos dignidad y justicia para las familias del campo. Se trata, en principio y fin, de derechos”, concluyó.