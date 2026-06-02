El senador Javier Corral Jurado informó que retirará la impugnación contra la decisión de no ejercer acción penal por el intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México, al acusar una utilización mediática y política del caso, mientras mantiene otras denuncias en curso ante la Fiscalía General de la República.

El senador Javier Corral Jurado informó, a través de un comunicado, que se desistirá de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de su detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en la capital del país.

En el posicionamiento, Corral sostuvo que su decisión busca evitar que el recurso legal sea utilizado en una narrativa de “victimización mediática” y “manipulación política”. Además, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de mantener un “doble rasero” al presentar el trámite judicial con criterios distintos en la Ciudad de México y en Chihuahua.

Con esta decisión, la determinación sobre los hechos del 14 de agosto de 2024 quedará firme. No obstante, el exgobernador señaló que otros presuntos delitos vinculados con actuaciones de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización y del Poder Ejecutivo de Chihuahua continúan bajo investigación en la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias presentadas por él y por la propia fiscalía capitalina.

En el mismo comunicado, Corral pidió que se investiguen a fondo tanto las acusaciones formuladas contra su administración como el presunto uso político de las instituciones de justicia en Chihuahua, y subrayó la necesidad de que el proceso se conduzca con debida diligencia, respeto al debido proceso y presunción de inocencia.