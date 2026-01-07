El Gobierno Municipal reanudó este miércoles los operativos de Reordenamiento Urbano con la participación de diversas dependencias, con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de comercios e industrias.



El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la meta es llevar a cabo entre dos y tres operativos por semana, con el fin de detectar establecimientos que no cuenten con la debida regularización o que obstruyan la vía pública con objetos o vehículos.



Indicó que los recorridos se realizarán en distintas avenidas de la ciudad; en esta ocasión, el operativo inició sobre la Panamericana, a la altura de la Glorieta del Kilómetro 20, con dirección hacia el norte.



“Estamos invitando a los comercios e industrias a regularizar su situación. En caso de no atender las recomendaciones se aplicarán las sanciones correspondientes. La intención es trabajar de manera conjunta y fomentar la colaboración en el mejoramiento urbano”, señaló el funcionario.



Durante el recorrido de verificación se constató la presencia de obras en proceso de construcción, así como visitas al Yonke De la Sierra y a otros establecimientos que obstruían la vía pública.



Personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano se encargó de revisar Licencias de Uso de Suelo y de Funcionamiento, además de verificar obstrucciones en banquetas y la colocación de publicidad en la vía pública.



Como resultado de estas acciones, se notificó a los comerciantes y se les otorgó un plazo de tres días hábiles para corregir las irregularidades detectadas; de no hacerlo, se aplicarán las sanciones correspondientes.



Por su parte, Francisco García, encargado de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, señaló que detectaron diversas anomalías, entre ellas cajas de tráiler que invaden predios, lo que genera un impacto visual negativo y afectaciones al medio ambiente debido a la emisión de partículas contaminantes.



Destacó la importancia de mejorar la imagen urbana de la ciudad, especialmente en las zonas de entrada, por lo que exhortó a los propietarios a atender las recomendaciones para evitar sanciones.



Asimismo, personal de la Dirección General de Protección Civil verificó las medidas de seguridad en los establecimientos, solicitando los permisos correspondientes e invitando a regularizarse a quienes no cumplen con la normatividad.



En el Operativo de Reordenamiento Urbano participaron personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, la Dirección General de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial, la Dirección de Regulación Comercial y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia.