—A los dipus les hace falta ver más “Box”

—¡Ajúa! el presi Pérez Cuéllar se puso tejana

A la líder estatal del PAN, Daniela Álvarez, no le fue nada bien en la conferencia de prensa; la acompañaron diputados, regidores y el encargado de Acción Nacional en Juárez, pero ni así se libró de los cuestionamientos de los cábulas colegas de la prensa.

Mientras insistía en el tema del nepotismo en el municipio morenista, los reporteros le aplicaron la clásica y le recordaron que en el gobierno panista también hay familiares echando rostro, en especial la familia Álvarez y Contreras, son por mencionar algunos apellidos.

También Álvarez se quiso tirar a matar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por su supuesta campaña anticipada; pero más tardó en exponer el tema, en que los reporteros benefactores de palacio municipal le reviraran: ¿y la campaña anticipada de Marco Bonilla qué? ¿Y las carteleras que le achacan a Daniela Álvarez qué? ¡Qué cosa!

Los diputados del PAN aprovecharon su visita a la frontera para arropar a Daniela, quien está calentando motores rumbo a la precampaña. Y sí, en el evento, la dirigente reiteró que va a denunciar a Cruz Pérez Cuéllar por violencia política de género y el uso de recursos públicos. O sea, vienen tiempos de pleitos legales y cruzadas mediáticas.

Como buen espectáculo de feria, la líder blanquiazul dejó claro que las denuncias no son juego, y que Acción Nacional va con todo. Dicen que no es debate político, sino justicia; pero entre dimes y diretes, ya sabemos cómo se las gastan panistas y morenistas que les gusta mucho el show político, de eso viven, y aquí en Cañonazos nos gusta el chisme.

El miércoles se sabrá si las denuncias llegan a buen puerto o solo quedan en espectáculo. ¡A ver si siguen con los guantes y la careta puestos!

En juaritos, ayer los diputados locales se lucieron… pero no precisamente por su habilidad para el debate. Como diría el clásico, les hace falta ver más “Box”, porque en la última sesión la discusión estuvo más fría que una cerveza de las que sirven en la barra del populoso Kentucky Club allá en la Juárez.

En la Exaduana Fronteriza declarado ring parlamentario brilló por su ausencia y los legisladores demostraron que el arte de debatir le va quedando grande a varios. Puros posicionamientos.

El diputado morenista Cuauhtémoc Estrada sacó la propuesta del Impuesto Universitario, que los recursos se repartan parejo, según la matrícula real de las universidades públicas de Chihuahua. Porque hasta aquí, dos instituciones se llevan el pastel y los demás sólo ven migajas. A ver si ahora sí toca para todos.

Elizabeth Guzmán recordó que la Constitución no es solo papel, y que hay derechos como la pensión universal para personas con discapacidad que siguen sin garantizarse en Chihuahua. ¡Mucho discurso, poca acción! Y año con año, los de PRIAN le dicen “no” al presupuesto para este derecho.

Magdalena Rentería puso el dedo en la llaga, pero sin mucha sustancia y poca información fidedigna del transporte público en Juárez que según ella sigue reprobado, ruteras en mal estado y rutas recortadas. El gobierno estatal presume el Juárez Bus, pero en las colonias la movilidad es dignidad… y aquí no se respeta.

En las maquiladoras, Jael Argüelles denunció despidos masivos y la indiferencia de las autoridades. Más de dos mil trabajadores sin empleo y la Secretaría del Trabajo, brillando por su ausencia. ¡El desarrollo no es solo inversiones, es justicia social!

Jorge Soto se fue directo, Juárez se estanca por malos gobiernos municipales, mientras la capital avanza con menos recursos. No es cuestión de dinero, sino de “cómo se gobierna”. Y Francisco Sánchez, desde Movimiento Ciudadano, se aventó la de las “10 plagas” que azotan a Juárez: calles rotas, violencia y hasta enfermedades regresando. ¡Sopas!

Oscar Avitia exhibió a ASPA por dañarle las casas a los vecinos con explosiones. Vibraciones, miedo, y autoridades que nomás no actúan.

Los diputados se quedaron cortos porque juaritos está llena de problemas y cada uno lanzando posicionamientos.

¡Ajúa! Ayer el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se puso tejana y fue a codearse con los ganaderos de Ciudad Juárez, quienes dejaron las vacas bien cuidadas para asistir a su asamblea anual.

Y claro, no perdió la oportunidad de presumir los avances del célebre Rastro TIF, que, según él, va viento en popa y hasta con modelos internacionales. Nomás le faltó el “kiwi” por aquello de Nueva Zelanda.

Por cierto, la priísta Adriana Fuentes tuvo mano en este proyecto del nuevo rastro.

Por ahí andaba el empresario Álvaro Bustillos, quien no discrimina y coquetea con todos los colores políticos; aquí aplica el “jale es jale”, y con tal de estar en la foto, de todos lados agarra.

Dice el alcalde que la ganadería es sello de Chihuahua, casi casi como los burritos y el frío en diciembre. Y no se diga del apoyo municipal, que según esto llega a todos los rincones y les da orgullo. Al final todos salieron en la foto muy sonrientes.

Ojo, que ya prometieron inaugurar el rastro este diciembre. A ver si no nos salen con que la maquinaria se quedó varada en Auckland y el corte de listón se va hasta el 2027. ¡A esperar, que aquí nada es seguro! Dirían los maloras.