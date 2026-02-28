Como parte del arranque del programa “Juárez Amanece Limpio”, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, visitó la colonia Lomas de Morelos, donde empleados municipales y vecinos del área realizaron trabajos intensivos de limpieza y mejoramiento urbano.



Durante su recorrido por el sector, en el dique ubicado entre las calles Cemento y 12 de Octubre, al poniente de la ciudad, el alcalde tomó la pala y acompañado del director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, y de la directora de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Arredondo, participó en las labores de rehabilitación del espacio.



El edil agradeció el respaldo de los vecinos que se sumaron a la jornada y destacó que estas acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos del municipio.



A estos trabajos se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que junto a los empleados municipales y cuadrillas de la Dirección de Limpia, atendieron un parque, un dique y algunas calles aledañas.



El programa “Juárez Amanece Limpio” tiene como objetivo mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida en las colonias, mediante jornadas integrales de limpieza, mantenimiento y recuperación de áreas comunes.



Esta estrategia forma parte del programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, el cual inició con la intervención de 10 colonias. En estas actividades participan empleados municipales, tanto del área administrativa como operativa.



La iniciativa contempla recuperar 110 espacios públicos durante el presente año, fortaleciendo la estrategia conjunta en la que participan el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal, además de la ciudadanía a través de los Comités de Paz.