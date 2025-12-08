Inicio » Jóvenes y SSPM impulsan convivencia a través de torneo de fútbol
Ciudad JuárezPortada

Jóvenes y SSPM impulsan convivencia a través de torneo de fútbol

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Ciudad Juárez, Chihuahua. Con el objetivo de fomentar la convivencia y prevenir la violencia, la Asociación Civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), realizó un torneo de fútbol en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía.

@juareznoticias.com

Jóvenes y SSPM impulsan convivencia a través de torneo de fútbol

♬ Soccer – HeartDrumMachine

La actividad formó parte del proyecto “Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención”, surgido del Presupuesto Participativo 2025. La iniciativa busca promover el bienestar de la comunidad mediante estrategias enfocadas en la prevención de adicciones y la recuperación del tejido social.

Con este tipo de actividades, las organizaciones participantes reforzaron el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil, considerado clave para generar espacios más seguros y abrir oportunidades de desarrollo para jóvenes de la frontera.

You Might Also Like

You may also like

Acude secretario del Ayuntamiento a posada de mercados

Agentes de la SSPM logra exitoso rescate de un felino en la...

Programa “Valórate” de la SSPM avanza hacia su clausura con temas de...

Hijo del Santo destaca su vínculo con Ciudad Juárez previo a su...

Ha beneficiado JuárezBus a más de 10 mil usuarios de grupos vulnerables...

Kilómetros de ayuda: la SSPE activa maratón para apoyar a casas hogares

Juárez noticias All Right Reserved.