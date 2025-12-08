Ciudad Juárez, Chihuahua. Con el objetivo de fomentar la convivencia y prevenir la violencia, la Asociación Civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), realizó un torneo de fútbol en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía.

La actividad formó parte del proyecto “Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención”, surgido del Presupuesto Participativo 2025. La iniciativa busca promover el bienestar de la comunidad mediante estrategias enfocadas en la prevención de adicciones y la recuperación del tejido social.

Con este tipo de actividades, las organizaciones participantes reforzaron el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil, considerado clave para generar espacios más seguros y abrir oportunidades de desarrollo para jóvenes de la frontera.