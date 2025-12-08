–El PAN sin brújula política

—Dani Álvarez Vs Lilia Aguilar

–¿Habrá debate de bravuconas?

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar trae atravesado al dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, lo llamó “delincuente” no cabe de coraje porque, según él, el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, se aventó una rueda de prensa en pleno horario laboral.

¿Y qué creen? No sólo fue la rueda de prensa, también le puso la cereza al pastel interponiendo una denuncia contra el propio alcalde, ¡y todo esto mientras se supone que estaba chambeando para el Estado!

La denuncia por peculado ante la Fiscalía General del Estado que le echó encima Antonio “El Pañalitos” Domínguez a Pacheco no es cualquier cosa.

Se dice, y repite el alcalde, que está bien fundamentada, como si quisiera dejar bien claro que aquí no hay chismes ni dimes y diretes, sino pruebas y fundamentos.

Lo curioso es que, al ser funcionario, cualquier desliz en horario laboral puede costar caro. Pero Pacheco, muy hábil, salió con que él empieza a trabajar a las cuatro de la tarde, como si eso borrara lo hecho. ¡Ya para qué la corrección!

Lo cierto es que Pacheco quiso esperarse a las prestaciones del fin de año, y es que como todos tiene la necesidad de llenar el refri.

Vale recordar que Pacheco está en la nómina del PAN y a la vez sigue manteniendo su hueso en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y, para colmo, le gusta jugar a la denuncia, pues el mes pasado fue él quien acusó al alcalde de nepotismo, quien le reviró utilizando a El Pañalitos.

Por si fuera poco, el edil pidió a la gobernadora Maru Campos que destituya a Pacheco.

***********

Y ya que andamos en tierras azules, en el Partido Acción Nacional anda más perdido que un paisano buscando la salida de juaritos.

No es por exagerar, pero los últimos presidentes del comité municipal del PAN han sido como esos fantasmas que nomás aparecen para espantar y se esfuman sin dejar huella. Ni son reactivos, mucho menos prospectivos. Parece que les falta brújula política y, francamente, ganas de analizar lo que pasa tanto en el rancho federal como en el municipal.

Y no se diga del actual, el abogado Ulises Pacheco de origen corralista, que en lugar de activar el partido anda metiendo en broncas a la institución.

A Pacheco no le da ni para ayudarle al gobierno estatal a armar una crítica con visión de futuro sirven. ¿Qué tal una crítica con propuesta, ideas frescas y ganas de sacudir la polilla? Pero no, en vez de eso, se ve que ni siquiera se coordinan bien con el único regidor que les queda, ni con su diputada local, como si la creatividad se les hubiera acabado en la campaña pasada.

¿Y las ideas del proyecto que deberían estar armando? Ni sus luces, como diría la abuela.

Por las colonias de Juárez, la presencia azul brilla por su ausencia. No hay actividad política fuerte, ni mucho menos se ven oficinas de gestión, enlace o extensión partidista. Era para que mínimo ya tuvieran cuatro, pero parece que andan ocupados en otras cosas… como en cómo mantener los sueldazos oficiales y en seguir alimentando sus ambiciones políticas. ¡Vaya prioridad!

Mientras tanto, los panistas siguen esperando que el PAN deje de ser ese fantasma y se convierta en un actor que realmente le meta ganas y corazón a la política local. ¿Será que algún día despierten? Más les vale, porque si siguen así, el azul va a terminar siendo sólo el color de los sueños… guajiros.

***********

La grillita en chihuahuitas tierras anda en llamas. Como quien dice, la guerra de los mundos en versión norteña, pero con sabor a polémica y un buen toque de redes sociales.

Resulta que la dirigente del PAN, Daniela Álvarez, y la diputada federal Lilia Aguilar traen una de dimes y diretes que ya hasta parece serie de Netflix, de esas que uno no se quiere perder ni por error.

Todo comenzó con que ambas se retaron a debate sobre la famosa Ley de Aguas Nacionales, que por sí sola ya trae al campo y a los agricultores con el Jesús en la boca.

Daniela, bien respondona, sacó video diciendo que los legisladores “traidores” ahora sí se indignan porque les publican sus datos, pero —¡oh sorpresa!— cuando la bronca era contra otros, todos calladitos.

Y como quien reparte el pastel, Álvarez hasta puso fecha y hora para agarrarse en el Congreso: lunes a las 12, ni un minuto más ni menos.

Lilia Aguilar no se quedó atrás. Desde su trinchera en Facebook, le tiró con todo, llamando a Daniela “mediocre dirigente” y acusándola de echarse para atrás, de inventar excusas y, peor aún, de hacer crecer la bola de nieve de las mentiras. Pero eso sí, se puso los guantes de box y dijo: “Aquí nadie se raja”.

Así las cosas: en vez de estar debatiendo ideas, parece que compiten por ver quién lanza mejor la pedrada en las redes. La pregunta de los 21 mil pesos, ¿habrá debate de las bravuconas o todo quedará en puro show de redes?