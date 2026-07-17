Hoy viernes 17 de julio, se llevará a cabo el Croquetón con Causa de FC Juárez, a partir de las 6:00 de la tarde en la explanada del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), estará en el lugar apoyando con información sobre los requisitos de adopción de animalitos, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas.

“Instalaremos un módulo infantil e informativo previo al juego que se va a llevar a cabo en la zona de activaciones, además dos de nuestros perritos adoptables participarán en el protocolo inicial”, resaltó la funcionaria.

Explicó que esta dinámica consiste en donar al menos 2 kilos de alimento para perro a beneficio de albergues locales, en donde se verán beneficiados alrededor de mil 500 perros y 400 gatos.

Arredondo Salinas comentó que a cambio recibirán una careta coleccionable de un jugador de los Bravos como Sebastián, Madson, Estupiñán, Denzell, Guilherme o de la mascota Benny.