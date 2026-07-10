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Recibe interno del Cereso No. 3 notificación de orden de aprehensión por homicidio

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión a Humberto Juvenal M. D., por el delito de homicidio calificado agravado.

La notificación del mandamiento judicial girado por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, fue en el interior del Centro de Readaptación Social número tres, en donde Humberto Juvenal M. D., de 29 años de edad, se encuentra interno por diverso delito.

Fue llevado a la audiencia de formulación de imputación y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica.

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