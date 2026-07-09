CIUDAD JUÁREZ, Chih. — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó su más reciente reporte sobre el empleo formal, revelando cifras desfavorables para Ciudad Juárez. Durante el mes de junio, la ciudad eliminó 2,148 empleos formales, cerrando con un total de 475,349 plazas registradas.

Con este resultado, la frontera acumula ya una pérdida de 40,248 empleos desde marzo de 2023, fecha en la que se alcanzó el punto máximo histórico con 515,633 puestos laborales.

Marcelo Vázquez Tovar, delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) en Chihuahua, detalló que esta crisis se acentúa de manera crítica en el sector de la transformación (industrial), donde tan solo en junio se destruyeron 1,485 empleos, dejando la cifra en 290,490 empleos industriales activos.

En términos acumulados, la industria juarense ha perdido 48,833 empleos formales desde el pico de marzo de 2023, cuando sumaba 339,373 trabajadores.

Esta pronunciada caída fabril ha sido ligeramente amortiguada por sectores como el Comercio, Servicios para Empresas, Servicios Sociales y Comunales, y el Transporte, que en conjunto han logrado recuperar unas 8,000 plazas. Por el contrario, el sector de la Construcción, estrechamente ligado a la maquiladora, también refleja la crisis con la pérdida de 256 empleos en junio y un acumulado de 2,895 bajas desde el inicio de este ciclo recesivo.

Factores detrás de la pérdida de empleo

De acuerdo con el análisis del delegado de ANIERM, el fenómeno responde a una combinación de factores estructurales y tecnológicos:

Costos de producción y automatización: Las empresas están recortando personal debido al fuerte incremento en los costos laborales en la frontera norte del país. Al mismo tiempo, los costos de los sistemas de automatización continúan bajando. La evidencia de que la automatización es el factor principal radica en que la industria maquiladora sigue rompiendo récords de exportación utilizando mucha menos mano de obra.

Transición sectorial: El sector automotriz, tradicionalmente un gran generador de empleo, se ha contraído a raíz de la guerra comercial global. En contraste, el sector electrónico —específicamente el desarrollo de Inteligencia Artificial— muestra crecimiento, pero se caracteriza por no requerir grandes volúmenes de personal.

El TMEC y la política de EE. UU.: Una ventana de oportunidad de 6 años

A pesar de la incertidumbre que rodea al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Vázquez Tovar asegura que las presiones de la administración del presidente Donald Trump representan una oportunidad histórica para la región.

El gobierno estadounidense busca frenar la entrada de insumos chinos que llegan a México para recibir una transformación mínima y ser exportados a EE. UU., ya que dichos productos terminados no cumplen con las reglas de origen y terminan pagando aranceles que afectan a las propias empresas americanas.

“Estados Unidos ya no quiere usar insumos chinos, y eso nos abre la puerta para crear la industria nacional que les provea de todos los componentes que necesitan. Tenemos una ventana de 6 años para recuperar la oportunidad industrial que perdimos en la década de los 80”, afirmó Vázquez Tovar.

El delegado explicó que, aunque restan 10 años para la finalización formal del tratado de acuerdo con sus reglas de revisión, si en los próximos 6 años México demuestra resultados de alta producción regional, las futuras administraciones de EE. UU. y Canadá darán continuidad al acuerdo, cancelando de forma definitiva la idea de disolver el TMEC con México.

Llamado a la unidad y al cabildeo profesional

Para revertir la tendencia laboral, ANIERM Chihuahua enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos inmediatos entre el sector empresarial y el gobierno a través de cámaras y asociaciones.

“Ciudad Juárez es el mayor polo manufacturero del país y cuenta con la mejor mano de obra calificada; somos quienes tenemos las mayores oportunidades en este momento. Sin embargo, se requiere un cabildeo correcto. Los dirigentes de las cámaras y asociaciones deben facilitar y transparentar la relación con el gobierno y el usuario, dejando atrás posturas autoritarias o visiones que traten a los organismos como negocios propios. Es momento de organizarnos para recuperar nuestra ciudad”, concluyó Vázquez Tovar.