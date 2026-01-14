A pesar de que Ciudad Juárez enfrenta una sequía prolongada, existe el riesgo de que durante este año se repitan las graves inundaciones registradas en 2025, advirtió Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua.

El funcionario explicó que los patrones de lluvia han cambiado de manera significativa en los últimos años, ya que las precipitaciones dejaron de ser regulares y espaciadas, para presentarse ahora de forma esporádica pero intensa.

Detalló que, aunque en términos generales no llueve mucho en la ciudad, cuando se registran precipitaciones suelen durar varias horas, lo que provoca inundaciones repentinas que generan daños en viviendas, calles, vehículos y bienes, además de representar un riesgo para la población, como ocurrió el año pasado.

Mata señaló que Ciudad Juárez es particularmente vulnerable a este fenómeno debido a las características de la sierra que rodea a la ciudad, lo que provoca que grandes volúmenes de agua desciendan rápidamente hacia las zonas urbanas.

Indicó que la sequía continuará durante este año, pero aclaró que ello no reduce el peligro de inundaciones, ya que las lluvias intensas se concentran en cortos periodos y luego pueden pasar semanas o meses sin precipitaciones.

Ante este escenario, aseguró que las autoridades están tomando en cuenta la irregularidad de las lluvias y trabajan en el fortalecimiento de infraestructura hidráulica, como presas y pozos de absorción, con el objetivo de disminuir los daños provocados por posibles inundaciones.