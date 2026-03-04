Un agente en activo de la Guardia Nacional se quitó la vida esta tarde en la vivienda de sus padres, ya que pasaba unos días de vacaciones y al parecer se encontraba en estado de ebriedad al momento que se auto disparó de manera intencional.

El hecho fue reportado por la hermana del agente, en las calles Anemona y Cotufa, de la colonia Ampliación Aeropuerto, quien lo encontró sin vida al llegar al domicilio.

De acuerdo a primeras versiones, el hoy occiso pasaba unos días de vacaciones con sus padres, ya que este estaba adscrito a la ciudad de Chihuahua y se cree que regresaría el día de mañana a incorporarse a sus labores.

Se dijo que, al parecer, se encontraba en estado de ebriedad ya que anterior a dispararse, había enviado mensajes a varios grupos de WhatsApp en donde se despedía con voz quebrantada.

Por el momento la identidad no fue revelada ni se sabe el motivo que orillo al elemento a quitarse la vida.

El cuerpo fue trasladado al semefo por elementos de la fiscalía, quienes determinarán la causa real de su fallecimiento.