martes, marzo 3, 2026
Agente de la GN se quita la vida en casa de sus padres

by EditorJRZ
Un agente en activo de la Guardia Nacional se quitó la vida esta tarde en la vivienda de sus padres, ya que pasaba unos días de vacaciones y al parecer se encontraba en estado de ebriedad al momento que se auto disparó de manera intencional.

El hecho fue reportado por la hermana del agente, en las calles Anemona y Cotufa, de la colonia Ampliación Aeropuerto, quien lo encontró sin vida al llegar al domicilio.

De acuerdo a primeras versiones, el hoy occiso pasaba unos días de vacaciones con sus padres, ya que este estaba adscrito a la ciudad de Chihuahua y se cree que regresaría el día de mañana a incorporarse a sus labores.

Se dijo que, al parecer, se encontraba en estado de ebriedad ya que anterior a dispararse, había enviado mensajes a varios grupos de WhatsApp en donde se despedía con voz quebrantada.

Por el momento la identidad no fue revelada ni se sabe el motivo que orillo al elemento a quitarse la vida.

El cuerpo fue trasladado al semefo por elementos de la fiscalía, quienes determinarán la causa real de su fallecimiento.

