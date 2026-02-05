La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), para coordinar esfuerzos, capacidades y experiencias en beneficio de la comunidad juarense.

Mediante este acuerdo, la JMAS establecerá las bases para la incorporación de estudiantes del CONALEP en prácticas profesionales y servicio social, lo que permitirá fortalecer la formación académica con experiencia en campo dentro de este organismo.

Por su parte, el CONALEP ofrecerá capacitaciones al personal de la JMAS, orientadas a su profesionalización en distintas áreas operativas y administrativas, informó el director ejecutivo del organismo, Marco Licón Barraza.

“Que mejor que podamos darles nosotros esta capacitación que requieren, no nada más en el tema de los choferes, tenemos áreas importantes de atención se servicio al cliente, la instrucción de la gobernadora Maru Campos, es que estemos muy cercanos al tema social”, destacó.

Las carreras que se imparten en el CONALEP y cuyos alumnos podrán integrarse a la JMAS para realizar prácticas profesionales y servicio social son: Informática, Asistente Directivo, Administración, Electricidad, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Electromecánica y Motores a Diésel.

A su vez, Omar Bazán Flores, el director general del CONALEP en el estado, destacó que este convenio representa una oportunidad estratégica para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes, al vincularlos directamente con el sector público y las necesidades reales de la comunidad.“En el CONALEP tenemos el firme compromiso de que nuestra educación sea pertinente, práctica y con sentido social. Este convenio con la JMAS Juárez permite que nuestras y nuestros alumnos apliquen sus conocimientos en escenarios reales, al tiempo que contribuyen al bienestar de la comunidad juarense y se preparan de mejor manera para su vida profesional”, subrayó.

El convenio fue firmado por el director del CONALEP en el estado, Omar Bazán Flores, el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas y el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza.

En el encuentro también estuvieron presentes los directores de tres planteles del CONALEP en Juárez, así como del CAST CONALEP, refrendando el compromiso de impulsar la educación y la profesionalización del servicio público.