lunes, enero 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Agradece Sheinbaum a Brasil resguardo de embajada de México en Perú; confirma estancia de Betssy Chávez en la representación mexicana
Portada

Agradece Sheinbaum a Brasil resguardo de embajada de México en Perú; confirma estancia de Betssy Chávez en la representación mexicana

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al gobierno de Brasil por aceptar resguardar la embajada de México en Lima, ante la ruptura de relaciones con Perú.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que Betssy Chávez, exministra peruana, se encuentra en la embajada de México en Perú, luego de que se anunció que Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos.

“Recuerden que todavía sigue en la embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo que estuvo presa en Perú, salió y fue a refugiarse en la embajada de México. Ella todavía sigue ahí, todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada.

“A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México, al romper relaciones, el embajador, embajadora, pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú; sin embargo, las instalaciones tiene que ser resguardadas.

banner

“¿Quién las va a resguardar? Brasil, Brasil accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones sigue esta mujer que pidió asilo en nuestro país”, dijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que a solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.

A través de un comunicado, explicó que esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

“Lo mismo está ocurriendo en Ecuador”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

ElUniversal

You Might Also Like

You may also like

Video capta cómo lluvias llenan lago del Parque Central Oriente

Persistirán las bajas temperaturas durante la presente semana; CEPC

Enero bajo el agua: intensas lluvias dejan caos vial y cierres en...

Retoman las aulas más de 27 mil estudiantes de la UACH

Lo declaran culpable por el asesinato de su hijo de seis meses...

¨Con lo que Morena regala a la dictadura cubana, Chihuahua podría tener...