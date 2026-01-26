lunes, enero 26, 2026
Persistirán las bajas temperaturas durante la presente semana; CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante la presente semana continuarán las bajas temperaturas en gran parte de la entidad, por lo que hizo un llamado a la población para que tome las respectivas previsiones.

Dichas condiciones serán generadas por la masa de aire ártico que está asociada al frente frío 30, lo que mantendrá ambiente de frío a frío intenso en municipios de la Sierra Tarahumara y viento fuerte en el resto del territorio.

Las rachas pueden superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Guerrero, Cuauhtémoc, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez y Camargo.

Las temperaturas mínimas llegarán hasta los -9 grados centígrados (°C) en Temósachic, -8°C en El Vergel, -7°C en Madera y Bocoyna, -6°C en Guachochi, y -4°C en Juárez, Janos y Cuauhtémoc.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar viajes innecesarios y atender las recomendaciones de las autoridades, con el objetivo de evitar riesgos.

